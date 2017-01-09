في ندوة بحزب الوسط استاذ علوم سياسية: الجيش المصري كان شريكا في ثورة يناير مع الشباب والإخوان

صرح استاذ العلوم السياسية الدكتور مصطفى كامل السيد، بأن ثورة يناير مازال من المبكر الحكم على نتائجها الآن ومن المبكر ان نحكم عليها بالفشل لأن الثورات تأخذ وقتا طويلا حتى تجني ثمارها .

وأضاف خلال كلمته بالمائدة المستديرة التي استضافها حزب الوسط مساء اليوم أنه يجب أن نعرف ما هي القوي الاساسية التي شاركت في ثورة 25 يناير .

ولفت إلى أن القوة الاولى والمؤثرة كانت للشباب والثانية كانت الاخوان والثالثة كانت القوات المسلحة التي وقفت ضد مشروع التوريث وتهميش القوات المسلحة لصالح رجال الاعمال ولم تكن تلك القوى متفقة فيما بينها .

وأكد أن شعار الثورة (عيش حرية كرامة انسانية) كان في غاية البلاغة و التركيز لكننا نفتقد اليوم هذه الامور، فنحن ليست لدينا تنمية اقتصادية ومشروع العاصمة الجديدة ليس من ضمن التنمية الاقتصادية ولا أو عدالة اجتماعية .

وتابع : ضربت ثورة يناير مثلا اعلى وأعطتنا منهجا نسير عليه مع ان الشباب الذي قام بالثورة لم يكن يعاني من الفقر والبطالة وكان ينظر اليهم على انهم لا يهتمون بقضايا الامة