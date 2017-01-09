أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الغاء زيارة نتنياهو الى سويسرا والتي كان من المقرر أن يشارك خلالها في أعمال المنتدى الإقتصادي العالمي في مدينة دافوس.

وذكرت شبكة / فوكس نيوز/ الإخبارية الأمريكية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الغاء هذه الزيارة دون التطرق الى أي تفاصيل أخرى بشأن أسباب الإلغاء.

تجدر الإشارة الى أن نتنياهو يخضع حاليا لتحقيقات من جانب الشرطة الإسرائيلية تدور حول حصوله على هدايا من شخصيات تجارية بارزة على الساحة الدولية وهو ينفي ذلك بشدة.

وقالت الشبكة الأمريكية إن المتحدث باسم مكتب نتنياهو لم يربط الغاء الزيارة الى سويسرا بالتحقيقات الجارية معه بشأن الفساد.

تجدر الإشارة الى أن منتدى دافوس سوف يبدأ في السابع عشر من شهر يناير الجاري ويستغرق 4 أيام.