أكد العميد خالد عكاشة الخبير الأمني إن تنظيم داعش يتخذ من المناسبات الوطنية والأعياد في مصر مناسبات لتنفيذ عمليات إرهابية وإرسال رسائل إحباط لدى الشعب.

وأردف في مداخلة هاتفية لقناة «العربية الحدث»، أن الأجهزة الأمنية المصرية قادرة على تأمين الاحتفالات بذكرى ثورة يناير، والدليل على ذلك تراجع العمليات الإرهابية.

وتابع: «الأجهزة الأمنية المصرية تسابق الوقت لتوجية ضربات استباقية للجماعات الإرهابية، وأن موجة التصعيد التي تدعو لها جماعة الإخوان المسلمين للحشد في ذكرى ثورة يناير لن تفلح وتجدي بشيء فهى أشبه بالفنكوش، فالشعب أصبح على وعى كبير، والجماعة لم يعد لها وجود في الشارع»، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية لديها رغبة حقيقية لعودة سيناء إلى سابق عهدها.

