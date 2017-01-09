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الإثنين 9 يناير 2017 08:57 مساءً
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القرية الفرعونية تنظم غدا ندوة تحت عنوان "لا للإدمان"
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القرية الفرعونية تنظم غدا ندوة تحت عنوان "لا للإدمان"

الإثنين، 9 يناير 2017 08:38 م
محيط: متابعات

تنظم القرية الفرعونية برعاية الدكتور عبد السلام رجب رئيس مجلس إدارة القرية  يوم الثلاثاء 10 يناير 2017 ندوة بعنوان “لا للإدمان” بالتعاون مع مؤسسة الحرية لعلاج الإدمان بقاعة دكتور حسن رجب بالقرية، والتي تأتي ضمن الأنشطة الخيرية للقرية ولوعيها بدورها المجتمعي.
وقالت راندا الشيخ مدير عام العلاقات العامة بالقرية الفرعونية اليوم، إن الندوة ستناقش خطورة تعاطي المخدرات والمسكرات على صحة الفرد والمجتمع وتأثيرها على القيم الأخلاقية، وأن الإدمان يؤدي إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج، وأن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم في حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم الذى يؤثر عليه بشكل خطير.

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