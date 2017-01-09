قرر محافظ الدقهلية حسام الدين إمام غلق 111 منشأة غذائية لمخالفات تجعلها تمثل خطرا داهما على الصحة وعدم وجود ترخيص ونقص اشتراطات.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة اليوم الاثنين أن قرار المحافظ جاء بعد الاطلاع على التقرير الذي عرضه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور سعد مكي عن نتائج حملات الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، كما قرر بناء عليه إعدام 4 آلاف و548 كجم من أغذية وعصائر ومشروبات متنوعة لمخالفة المواصفات الصحية وسحب 419 عينة من أغذية متنوعة، وشدد المحافظ على استمرار الحملات والجهود في جميع أنحاء المحافظة.

وكانت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة قد قامت بالمرور على 306 منشآت غذائية في إطار ضبط الأسواق والكشف عن السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والمخالفة للقانون المنظم لتداول السلع الغذائية وغير المسجلة بوزارة الصحة.

من ناحية أخرى، قرر المحافظ توزيع 30 ألفا و720 زجاجة محاليل عبارة عن “رينجر لاكتاب” و”جلوكوز ملحي” و”ملح 0.9%” و”جلكوز 5%” سبق ضبطها بمعرفة التفتيش الصيدلي التابع لمديرية الصحة على مستشفيات المديرية بالمحافظة ، وذلك عقب صدور قرار من النيابة العامة بالإفراج عن تلك الكميات بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

وكانت إدارة التفتيش الصيدلي قد ضبطت تلك الكميات أثناء تهريبها لإحدى الصيدليات داخل مدينة دكرنس، وتم التحفظ على الكميات على ذمة تحقيقات النيابة العامة وأخذ عينات منها لإرسالها لمعامل وزارة الصحة ، وجاءت النتائج لتؤكد صلاحيتها للاستخدام.

وأكد المحافظ استمرار الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط المخالفات أو الأدوية المهربة ، كما وجه وكيل وزارة الصحة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع التلاعب بأدوية واحتياجات المرضى.

وعلى صعيد آخر ، قرر المحافظ إحالة 30 متغيبا عن العمل بالوحدات الصحية بقرى مركز منية النصر والمستشفى المركزي إلى التحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة لتغيبهم وترك محل العمل ، واثنان منهم في الوحدة الصحية بقرية برمبال الجديدة و10 بالوحدة الصحية بقرية ميت تمامة واثنان بمستشفى منية النصر المركزي و12 بالوحدة الصحية بميت طاهر و4 بالوحدة الصحية بميت الخولي ، وهم من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والصيادلة والفنيين وهيئة التمريض والإداريين والرائدات الريفيات.

يأتي ذلك بعد أن تبين تغيبهم عن العمل أثناء المرور الميداني والمتابعة لسير العمل بالوحدات الصحية بتوجيهات من رئيس الوحدة المحلية للمركز المهندس سمير شلتوت في الأيام 2 و4 و5 من يناير الجاري.