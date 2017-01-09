إغلاق 111 منشأة غذائية مخالفة بمحافظة الدقهليةالإثنين، 9 يناير 2017 08:16 م
قرر محافظ الدقهلية حسام الدين إمام غلق 111 منشأة غذائية لمخالفات تجعلها تمثل خطرا داهما على الصحة وعدم وجود ترخيص ونقص اشتراطات.
وأوضح بيان صادر عن المحافظة اليوم الاثنين أن قرار المحافظ جاء بعد الاطلاع على التقرير الذي عرضه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور سعد مكي عن نتائج حملات الأسبوع الأول من شهر يناير الجاري، كما قرر بناء عليه إعدام 4 آلاف و548 كجم من أغذية وعصائر ومشروبات متنوعة لمخالفة المواصفات الصحية وسحب 419 عينة من أغذية متنوعة، وشدد المحافظ على استمرار الحملات والجهود في جميع أنحاء المحافظة.
وكانت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة قد قامت بالمرور على 306 منشآت غذائية في إطار ضبط الأسواق والكشف عن السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والمخالفة للقانون المنظم لتداول السلع الغذائية وغير المسجلة بوزارة الصحة.
من ناحية أخرى، قرر المحافظ توزيع 30 ألفا و720 زجاجة محاليل عبارة عن “رينجر لاكتاب” و”جلوكوز ملحي” و”ملح 0.9%” و”جلكوز 5%” سبق ضبطها بمعرفة التفتيش الصيدلي التابع لمديرية الصحة على مستشفيات المديرية بالمحافظة ، وذلك عقب صدور قرار من النيابة العامة بالإفراج عن تلك الكميات بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.
وكانت إدارة التفتيش الصيدلي قد ضبطت تلك الكميات أثناء تهريبها لإحدى الصيدليات داخل مدينة دكرنس، وتم التحفظ على الكميات على ذمة تحقيقات النيابة العامة وأخذ عينات منها لإرسالها لمعامل وزارة الصحة ، وجاءت النتائج لتؤكد صلاحيتها للاستخدام.
وأكد المحافظ استمرار الحملات على الصيدليات ومخازن الأدوية لضبط المخالفات أو الأدوية المهربة ، كما وجه وكيل وزارة الصحة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع التلاعب بأدوية واحتياجات المرضى.
وعلى صعيد آخر ، قرر المحافظ إحالة 30 متغيبا عن العمل بالوحدات الصحية بقرى مركز منية النصر والمستشفى المركزي إلى التحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة لتغيبهم وترك محل العمل ، واثنان منهم في الوحدة الصحية بقرية برمبال الجديدة و10 بالوحدة الصحية بقرية ميت تمامة واثنان بمستشفى منية النصر المركزي و12 بالوحدة الصحية بميت طاهر و4 بالوحدة الصحية بميت الخولي ، وهم من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والصيادلة والفنيين وهيئة التمريض والإداريين والرائدات الريفيات.
يأتي ذلك بعد أن تبين تغيبهم عن العمل أثناء المرور الميداني والمتابعة لسير العمل بالوحدات الصحية بتوجيهات من رئيس الوحدة المحلية للمركز المهندس سمير شلتوت في الأيام 2 و4 و5 من يناير الجاري.
-
التموين: المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من ...Mon, 09 Jan 2017 10:37:39 GMT
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
القوات العراقية تصل لنهر دجلة في الموصل.. وتفجيران انتحاريان في بغداد
وصلت القوات العراقية الخاصة التي تقاتل تنظيم داعش إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل اليوم الأحد لأول مرة في حملة عسكرية مستمرة منذ ثلاثة أشهر بدعم أمريكي ...Mon, 09 Jan 2017 06:49:13 GMT
-
الداخلية: مقتل 5 إرهابيين في «هجوم العريش»Mon, 09 Jan 2017 11:25:26 GMT
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث علي التوالي
قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثالث على التوالي، نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح ...Mon, 09 Jan 2017 08:23:01 GMT
-
توقف حركة المرور أعلى محور المشير طنطاوى بسبب حادث تصادم 5 سيارات
توقف حركة المرور منذ قليل، أعلى محور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس أمام السيارات القادمة من التجمع إلى حلوان، بسبب حادث تصادم 5 سيارات ملاكى وأجرة، وأسفر الحادث عن ...Mon, 09 Jan 2017 08:36:00 GMT
-
الجيش التركي: مقتل 48 "داعشي" تحت القصف الجوي في سوريا
أعلنت القوات المسلحة التركية في بيان اليوم الاثنين إن عمليات جوية برية تقودها تركية في سوريا أدت إلى قتل 48 من أعضاء تنظيم داعش يوم الأحد في حين دمرت طائرات حربية ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
إنجو للهواتف الذكية تهدف لزيادة حصتها في السوق المصري في 2017 - محيط
أعلنت اليوم شركة إنجو الشركة المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية والتي يقع مقرها الرئيسي في إمارة دبي عن استراتيجيتها لتحقيق زيادة حصتها في السوق المصري…Mon, 09 Jan 2017 10:06:38 GMT