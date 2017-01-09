أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن لكل دولة الحق في رفع قيمة رسوم الخدمات الصحية، وذلك تعليقا على قيام الكويت بتطبيق زيادة في رسوم الخدمات الصحية على الوافدين والزائرين.

وأوضح وزير القوى العاملة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” تقديم الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية “الحياة”، أن المستشار العمالي المصري بالكويت يقوم حاليًا بتعديل عقود المصريين مع زيادة رسوم الخدمات الصحية.

ولفت وزير القوى العاملة إلى أن هناك 1200 فرصة عمل جديدة للمصريين في دولة الكويت.