استقبل رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكـردى اليوم الإثنين الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والدكتور ماساكى سوزوكى نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للعلاقات الإقليمية والدولية لمناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على التعاون مع الجامعة اليابانية من خلال فرع الجامعة ببرج العرب الذى يتضمن كلية تكنولوجية.

وأشار الى أن الجامعة تقوم الآن بإدراج عدة برامج دراسية جديدة ضمن المقررات الدراسية وتطوير البرامج الأخرى فى التخصصات الحديثة التى يتطلبها سوق العمل ، وأكد أهمية التعاون بين الجانبين والإستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى كل منهم.

من جانبه ، أشار رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الى أن الدراسة بالجامعة المصرية اليابانية بمرحلة البكالوريوس سوف تبدأ فى سبتمبر هذا العام فى 8 تخصصات بكلية الهندسة ، وأوضح أن الجامعة تضم شركاء من 12 جامعة ومعهد بحثى علمى فى اليابان.

وأضاف أنه تم الإنتهاء من البنية الأساسية بالجامعة وإنشاء 13 مبنى تتضمن مبانى أكاديمية وإدارية وقاعات محاضرات ومركز أبحاث ومبنى للخدمات.