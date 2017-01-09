رفض نادي الزمالك، العرض المقدم من جانب شركة تسويق؛ للمشاركة في دورة ودية تقام في البحرين خلال فترة توقف الدوري المصري الممتاز، بمشاركة بعض الأندية من بينها الصفاقسي التونسي.

وجاء رفض الزمالك للعرض بسبب عدم مناسبة موعد الدورة لبرنامج إعداد الفريق الأبيض لمباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والتي تقام يوم 10 فبراير المقبل في مدينة أبو ظبي، فضلاً عن عدم سداد الوكيل مبلغ 50 ألف دولار للزمالك نظير مشاركته في الدورة.

ومن المقرر أن يعقد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي المشرف على فريق الكرة، اجتماعًا مع إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاتفاق على معسكر إعداد الفريق المقترح؛ استعدادا لمباراة القمة في السوبر.

وهناك اقتراح بإقامة معسكر الفريق بداية السبت المقبل، في أسوان أو الجونة، خاصة بعد رفض فكرة المشاركة في دورة المغرب الودية، ودورة البحرين الودية.