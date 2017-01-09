أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المجلس خلال عام 2016 قام بجهود حثيثة لتنمية حي الأسمرات بالتعاون مع محافظة القاهرة، من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية للسكان من أجل تغيير السلوكيات السلبية وتحويلها إلى سلوكيات إيجابية وذلك من منطلق حرص المجلس على رفع وعي المرأة وتقديم الخدمات التي تعينها على تحسين ظروفها المعيشية لها ولأسرتها.

وأوضحت مرسي - في بيان، اليوم الاثنين - أن المجلس بادر بإعداد خطة عمل متكاملة تستهدف تقديم الخدمات للأهالي وتنظيم مجموعة من الأنشطة في كافة المجالات تعمل على تحسين مستوى المعيشة والاستفادة من الفرص المتاحة، حيث تعاون المجلس مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية كل في تخصصه مثل وزارات الثقافة والتربية والتعليم والصحة والمعهد القومي للأورام ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الشباب والرياضة كما تعاون المجلس مع بعض مؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن المجلس نفذ في حي الأسمرات عددا من الأنشطة الصحية والتي استفاد منها أكثر من 1000 فرد، وتضمنت تنفيذ قوافل طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وتوقيع الكشف على السيدات، وقافلة طبية للكشف المبكر لروماتيزم القلب لدى الأطفال استهدفت 400 طفلة وطفل، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الندوات في رفع الوعي الصحي والحماية من الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها والحماية الشخصية استفاد منها 300 سيدة، كما تم إمداد المركز الطبي بالحي بمجموعة من المستلزمات الطبية، هذا إلى جانب تجهيز العيادة الطبية بمدرسة “تحيا مصر” بالمعدات اللازمة وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة التأمين الصحي. وأضافت أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التعليمية والتي استفاد منها 203 أشخاص ما بين معلمات ومعلمين وتلاميذ، حيث تم تدريب المعلمين من مدارس “تحيا مصر” بالمرحلة الابتدائية والإعدادية على الأساليب العلمية في تحضير الدروس واستخدام إستراتيجيات حديثة في التخطيط، كما تم سداد المصاريف الدراسية لـ 133 تلميذا بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة وتسليمهم جميع الكتب المدرسية، وتوفير مستلزمات ورقيه للأنشطة الفنية المستخدمة من قبل المعلمين داخل الفصول، وإمداد المكتبة بالكتب والقصص الترفيهية المخصصة للأطفال، وتنظيم ندوة تثقيفية لاكتشاف مواهب الأطفال والطاقات الإيجابية لديهم واستغلالها بشكل إيجابي استهدفت ما يقرب 50 تلميذة و تلميذًا.

ولفتت مرسي إلى أن المجلس نظم مؤخرا بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ورشة عمل تدريبية لمعلمي اللغة العربية بمدرسة “تحيا مصر” بحي الأسمرات حول كيفية تطبيق الاختبار التشخيصي الذي يستهدف تحديد مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، واستهدفت المعلمين بالمدرسة، وسوف يتم إجراء متابعة شهرية لقياس مستوى تحسن الطلاب في القراءة والكتابة، فضلا عن إجراء اختبار بعدي لهم في ختام العام الدراسي وذلك تحت إشراف مديريه التربية والتعليم.

وأكدت أن المجلس قام بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية والفقرات الفنية التي تهدف إلى إنشاء جيل جديد مدرك لقيمة العلم والمساواة والانتماء للوطن ويتحلى بالقيم الأخلاقية التي تساعد على نبذ العنف والإرهاب عن طريق تشكيل مجموعات جماعية تناقش الموضوعات والرسائل التي نرغب في بثها، وإكساب الشباب المهارات القيادية من خلال الأنشطة الرياضية المجتمعية هذا واستهدفت هذه الأنشطة 820 من الشباب.

وأوضحت أنه تم تنفيذ حملة طرق الأبواب بحي الأسمرات والتي استهدفت 400 سيدة لمدة 3 أيام بهدف توعية السيدات بالأزمة الاقتصادية من خلال ترشيد الاستهلاك، وتم توزيع 650 بطانية على أسر الحي، مشيرة إلى أنه تم رصد مشاكل الأهالي واحتياجاتهم ويعمل المجلس بالتعاون مع الجهات التنفيذية على تلبية هذه الاحتياجات، كما سيسعى المجلس خلال الفترة القادمة في مساعدة سيدات حي الأسمرات في إيجاد فرص عمل تدر دخل عليهن وعلى أسرهن، هذا إلى جانب تنظيم ندوات لهؤلاء السيدات حول سبل التربية السليمة وكيفية ترسيخ القيم والأخلاقيات في نفوس أولادهن، بالإضافة إلى إنشاء فصول ثانوي صناعي، والتواصل مع عدد من الشركات لتدريب الطلبة بشكل عملي داخل المصانع.