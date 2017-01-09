تسببت أفعى فى إلغاء رحلة شركة طيران الامارات، والتى كانت ستقلع من مطار مسقط الدولي بعمان إلى دبى.

وقال بيان صادر عن شركة طيران الإمارات، إنه تم الغاء رحلتها رقم (اى كيه 0863)، و التي كانت متجهة من مسقط إلى دبي؛ وذلك بسبب رصد أفعى في عنبر الشحن قبل صعود الركاب إلى الطائرة.

وأضاف البيان أن الفرق الفنية وعمال التنظيف طردوا الأفعى حتى تمكنوا من السيطرة على الموقف وإعادة الطائرة إلى الخدمة بعد ذلك.

وتقدمت طيران الإمارات بالإعتذار عن أي إزعاج تسبب به هذا الوضع الخارج عن السيطرة، مؤكدة أن سلامة ركابها وأفراد أطقمها تحتل دوماً قمة أولوياتها.