يُقدم تطبيق Don’t Leave it تجربة فعالة لمستخدمي نظام “آي إو إس” لتذكر مقتنياتهم الشخصية أينما ذهبوا دون الحاجة لأجهزة إضافية متخصصة في هذا المجال.

فكرة التطبيق تعتمد على تحديد المستخدم لمقتنياته الشخصية التي لا يريد الابتعاد عنها لمسافة معينة أو الحصول على تنبيه في حال ابتعاده لمسافة أكبر من المحددة،

بعد إضافة هذه المقتنيات وتحديد المسافة المطلوبة، حيث سيرسل تنبيهاً للمستخدم في حال ابتعاده عن المكان المفترض للأشياء التي يستخدمها وذلك بالاعتماد على الموقع الجغرافي، وبالتالي فإن تشغيل خاصية تتبع الموقع الجغرافي GPS بشكل دائم هي ضرورة لعمل التطبيق.

وحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”، يُمكن للمستخدمين الاستفادة من التطبيق لتذكيرهم بأخذ بعض المقتنيات أو الأشياء المهمة، مثل البطاقة الشخصية أو بطاقة الائتمان أو جواز السفر داخل المنزل أو المظلة أو المعطف داخل الأماكن العامة.

ويضم التطبيق، الذي يمتاز بواجهة استخدام بسيطة وأنيقة، مجموعة من المقتنيات التي نتعرض لنسيانها دائماً مثل المفاتيح، المظلة، حقيبة الظهر، جواز السفر، السترات، النظارات وغيرها، كما يُمكن للمستخدم إضافة مقتنيات أخرى شخصية بحسب احتياجاته الخاصة.

قد لا يعتبر التطبيق الخيار الأمثل حالياً لكنه يوفر حلاً جيداً للأشخاص الذين لا يرغبون باستخدام ملحقات إضافية لتذكر مقتنياتهم، والتي قد يأتي بعضها بتكلفة مرتفعة بالنسبة للبعض، وهو متوفر مجاناً على متجر “آب ستور” ويُمكن تنزيله بحجم 35.5 ميجابايت.