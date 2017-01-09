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«AM مصر و RED المحدودة بنيجريا» توقعان بروتوكول تعاون لتصدير الحاصلات الزراعية والمنسوجات
عصام قرطام

«AM مصر و RED المحدودة بنيجريا» توقعان بروتوكول تعاون لتصدير الحاصلات الزراعية والمنسوجات

الإثنين، 9 يناير 2017 08:04 م
محيط: خاص

فى خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية بدول غرب إفريقيا وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وقعت مجموعة AM انترناشيونال مصر وشركة RED المحدودة فى نيجيريا بروتوكلات تعاون مع عدد من الشركات الوطنية فى دول غرب إفريقيا (نيجيريا، غانا، السنغال، وجنوب إفريقيا)، فى مجالات تصدير المحاصيل الزراعية والمنسوجات والملابس والصناعات المعدنية.

من جانبه أكد الدكتور عصام قرطام رئيس المجموعة على أهمية دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول غرب إفريقيا، موضحا ان الهدف من توقيع هذا الاتفاقيات فتح السوق الأفريقى للمنتجات المصرية وفق معايير الجودة التى تعلى من تنافسية المنتج المصرى، ويسهم فى زيادة الصادرات وبتوفير العملة الصعبة.
وفى ذات السياق تحدث قرطام مع رئيس دولة غانا نانا أكوفو أدو مهنئا وصوله لسدة الحكم ونقل خلال حديثه حرص الإدارة المصرية ومجتمع الأعمال على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنشيط التبادل التجاري بعمل مشاريع مشتركه تعود بالنفع المتبادل علي شعوب القارة.

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