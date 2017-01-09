إخلاء سبيل مشرفة دار الأورمان المتهمة بتعذيب طفلالإثنين، 9 يناير 2017 08:09 م
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بإخلاء سبيل مشرفة دار الأورمان بطلة فيديو تعذيب طفل بـ”مياه ساقعة”، على ذمة التحقيق بضمان محل إقامتها، ووجهت النيابة العامه لها تهمة استعمال القسوة.
كانت تحقيقات أحمد كمال، وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة وسكرتارية نادر حسن، قد كشفت أن جمعية دار أيتام الاورمان بها سخان لتدفئة المياه، وأن الطفل اعترف بأن المياه كانت باردة فى البداية ثم تم تدفئتها وأن المشرفة ساعدته على الاستحمام عقب تبوله على نفسه.
واستمعت النيابة، لمسئول وزارة التضامن الذى أكد وجود مخالفات فى الدار، وأنه تم نقل الأطفال إلى دار أخرى بينما أنكرت المتهمة ارتكابها للواقعة، وأكدت أنها تعامل الأطفال كأولادها.
وكشف “طفل دار الأورمان”، أمام المستشار محمد سلامة رئيس نيابة القاهرة الجديدة، تفاصيل عملية تعذيب مشرفة الدار له بإجباره على الاستحمام بمياه باردة فى الصباح الباكر، حيث قال الطفل البالغ من العمر 5 سنوات، إن المشرفة أقامت حفلة تعذيب له عقابا على أى شىء يرتكبه خطأ، وفى ذلك الصباح أصرت على خلع ملابسه، والاستحمام بمياه “ساقعة” فى البرد، انتقاما منه بسبب تبوله على نفسه.
وتابع الطفل فى أقواله أمام رئيس نيابة القاهرة الجديدة: “حاولت الاستغاثة واستعطافها لكنها قالت لى “عشان تبطل تعملها على روحك تانى”.
كان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، تداولوا مقطعا نشره أحدهم لفرع دار جمعية الأورمان لرعاية الأيتام فى التجمع الخامس، يظهر فيه صراخ طفل قائلا: “أنا مش عاوز استحمى بالمية الساقعة”.
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