ذكرت مصادر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية اليوم الاثنين، أنه تم تخصيص الحساب رقم ٤٠٠١٠٤٠٠١٠ بالبنك المركزي المصري والبنوك الأخرى بمصر، للتبرع لإنشاء المركز الحضاري والجامع والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أثناء زيارته الأخيرة للكاتدرائية المرقسية بمناسبة احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد، أنه سيكون أول المتبرعين لإنشاء أكبر جامع وأكبر كنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة.