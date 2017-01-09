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تخصيص حساب مصرفي للتبرع لبناء أكبر جامع وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الادارية - مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي - المؤتمر الاقتصادي

تخصيص حساب مصرفي للتبرع لبناء أكبر جامع وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 9 يناير 2017 07:53 م
محيط: متابعات

ذكرت مصادر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية اليوم الاثنين، أنه تم تخصيص الحساب رقم ٤٠٠١٠٤٠٠١٠ بالبنك المركزي المصري والبنوك الأخرى بمصر، للتبرع لإنشاء المركز الحضاري والجامع والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن أثناء زيارته الأخيرة للكاتدرائية المرقسية بمناسبة احتفالات المسيحيين بأعياد الميلاد، أنه سيكون أول المتبرعين لإنشاء أكبر جامع وأكبر كنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة.

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