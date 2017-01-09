مكتبة الإسكندرية تستضيف المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة التطرف والإرهابالإثنين، 9 يناير 2017 08:08 م
تستضيف مكتبة الإسكندرية في الفترة من 17 من يناير الجاري أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة التطرف تحت عنوان “العالم ينتفض: متحدون في مواجهة الإرهاب”، بمشاركة نحو 300 شخصية عامة من مصر ومختلف دول العالم.
وقال الدكتور إسماعيل سراج الدين - مدير مكتبة الإسكندرية اليوم الاثنين- إن المؤتمر يستمر على مدى ثلاثة أيام ويستضيف في نسخته الثالثة شخصيات مؤثرة من مصر والدول العربية واﻷجنبية؛ بهدف خلق شبكة ممتدة تنطلق من مكتبة الإسكندرية، لمواجهة الإرهاب عالميا، وتشكل إحدى المنتديات الأساسية في التأكيد على أهمية النظرة المصرية في عالمية ظاهرة الإرهاب وضرورة تضافر الجهود لمواجهته.
وأشار إلى أن النسخة الأولى للمؤتمر قد ركزت على وضع ملامح استراتيجية عربية لمواجهة التطرف، عرضت نتائجه في مؤتمر القمة العربية الذي استضافته مدينة شرم الشيخ قبل عامين، بينما شهد المؤتمر الثاني - الذي انعقد العام الماضي - اتساع النظرة لتشمل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية امتداد أذرع الإرهاب إلى هذه المجتمعات.
وأضاف أن النسخة الثالثة من المؤتمر - والمقرر عقدها يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل - ستتخذ منحنى أكثر شمولا واتساعا يتضمن البعد الدولي بجانب البعدين المحلي والإقليمي في مكافحة التطرف والإرهاب.
كما أوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل مرحلة فارقة تمر بها المنطقة العربية، التي باتت تشهد تحديات جمة أبرزها حالة السيولة وإعادة تشكل النظم السياسية إثر التطورات التي تشهدها بعض الدول، وظهور تنظيم “داعش” الذي يرتكب أبشع الممارسات في حق الإنسانية تحت شعار الإسلام.
من جانبه ، قال مدير مكتبة الإسكندرية أنه من المقرر أن يتم مناقشة عدد من الموضوعات منها تصاعد خطاب التطرف والكراهية دينيا ومذهبيا وسياسيا ، وما يقترن بذلك من ممارسة العنف بكافة أشكاله، وانجراف شعوب بعض الدول إلى حروب أهلية، أو في نزاعات قبلية وجهوية قديمة يجري إحياؤها من مرقدها، واستشراء مظاهر الاستقطاب في عدد من المجتمعات العربية على أسس مذهبية ودينية وعرقية بما يحمل في ذاته نذر التقسيم الجغرافي، وتهديد الهوية الوطنية الجامعة لكل المواطنين على اختلافهم وتنوعهم.
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