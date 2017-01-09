أظهرت نتائج مؤشر القراءة العربي الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل ‏مكتوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال “قمة المعرفة 2016” التي نظمتها في دبي ‏خلال شهر ديسمبر من العام الماضي بهدف تسليط الضوء على واقع القراءة في العالم العربي و ‏إبراز مدى ثقافة المواطن العربي، أن متوسط عدد الكتب التي يقرؤها العرب سنوياً يصل إلى17 ‏كتاباً تقريباً سواءً تلك المرتبطة بمجال الدراسة والعمل أو خارجها ومقسمة إلى 11 كتاب باللغة ‏العربية و 6 كتب بلغات أجنبية أخرى. ‏

وأكدت نتائج مؤشر القراءة العربي عدم صحة الأرقام والإحصاءات التي كانت متداولة سابقاً حول ‏وضع القراءة في العالم العربي، والتي كانت ضعيفة التوثيق ولا تتمتع بمنهجية صريحة في آلية ‏طرحها. ‏

وأظهر مؤشر القراءة الذي أعلنت نتائجه بناءً على استبيان شمل 22 دولة عربية وشارك فيه أكثر ‏من 148 ألف شخص من كافة الدول العربية ومن جميع الفئات، أن متوسط عدد ساعات القراءة ‏سنوياً لدى الإنسان العربي يصل إلى 35 ساعة، بواقع 15 ساعة على الكتب في مجال الدراسة أو ‏العمل، و20 ساعة خارج مجال الدراسة أو العمل. فيما تستغرق القراءة الورقية 16 ساعة سنوياً، ‏والقراءة الإلكترونية 19 ساعة. ‏

ووفقاً لنتائج المؤشر تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي في ‏مؤشر القراءة بنسبة 82% ومتوسط 51ساعة قراءة سنويا للفرد و 24 كتاب سنوياً، تلتها كل من ‏قطر والمملكة العربية السعودية والبحرين (64% ، 63%، 58%)على التوالي . فيما كان لبنان ‏الأعلى بنسبة 90% حسب نتائج المؤشر لبلاد الشام والعراق، وهو الأعلى عربياً أيضاً وكان ‏متوسط ساعات القراءة للمواطن اللبناني 59 ساعة سنوياً بعدد 29 كتاب سنوياً، يليه الأردن بنسبة ‏‏71% ثم فلسطين بنسبة54% و 39 ساعة قراءة و18 كتاب سنوياً، وجاءت سوريا في المرتبة ‏الثالثة بنسبة39% و متوسط سنوي 33 ساعة قراءة و13 كتاب وأخيرا العراق بنسبة 36% و ‏متوسط سنوي 27ساعة قراءة و14 كتاب.‏

وحسب المؤشر جاءت مصر في المرتبة الأولى لنتائج المؤشر لدول شمال و شرق أفريقيا العربية ‏بنسبة 89% و 64 ساعة قراءة و 27 كتاب سنوياً، تلتها السودان بنسبة 43% و 33 ساعة قراءة ‏و 14 كتاب سنوياً، ثم ليبيا بنسبة23% و18 ساعة قراءة و 10 كتب سنوياً، فيما احتل المغرب ‏المرتبة الأولى وفقا لنتائج المؤشر لدول المغربي الغربي بنسبة 87% ومتوسط سنوي بمعدل 57 ‏ساعة و 27 كتاب، تليه تونس بنسبة 70% و 47 ساعة قراءة و 22 كتاب سنوياً، ثم الجزائر ‏بنسبة 51% و 36 ساعة قراءة و 17 كتاب سنوياً. ‏

كما استعرض المؤشر تفضيلات القراءة الورقية، حيث نالت الكتب 28.05 % من اهتمام القراء، ‏تليها الروايات بنسبة 20.55% والمجلات المتخصصة بنسبة 20.21% والصحف بنسبة ‏‏17.06%، ثم القصص المصورة بنسبة 14.12% فيما نالت مصادر القراءة الإلكترونية على ‏‏23.52% لشبكات التواصل الاجتماعي، و 23.02% للمواقع الإخبارية، و 21.02% للكتب ‏الإلكترونية، و 15.32% للمجلات الإلكترونية، و 9.35% للمدونات، و 7.78% للشبكات ‏المهنية.‏

ويحدد المؤشر المفاهيم الخاصة بالقراءة، مثل ساعات القراءة وكمية الكتب المقروءة، كما يسلط ‏الضوء على السمات الشخصية للمشاركين بالاستبيان ومدى تعلق الفرد بممارسة القراءة. إضافة ‏الىتبيان أبرز المواضيع التي تجذب المواطن العربي سواء المتعلقة بمناهج الدراسة أو مسارات ‏العمل أو غيرها، وكذلك العوامل المحيطة التي تؤثر في إقبال الأفراد على القراءة والمطالعة وتنمية ‏المعرفة مثل الأسرة والمدرسة والمجتمع. ويُعرف المؤشر أيضا باختلاف أنماط القراءة المنتشرة ‏من حيث اللغة و تصنيف المادة سواء مطبوعة أم إلكترونية وغير ذلك. ‏

الجدير بالذكر أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم أطلقت مؤشر القراءة العربي ضمن مبادرات ‏مشروع المعرفة العربي الذي يهدف إلى النهوض بالمنطقة العربية من كافة الجوانب والمساهمة في ‏بناء مجتمعات المعرفة، من خلال إطلاق مبادرات ترتبط بين بعضها ضمن استراتيجية متوافقة ‏تسهم في مسيرة التنمية المستدامة للدول. ‏