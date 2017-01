جميعنا نرغب في أن نكون محبوبين في العمل خاصةً من قِبل مديرينا، فهم يتخذون قرارات الترقيات والعلاوات والمراجعات الرسمية لأدائنا، كما أنهم عادةً ما يلعبون دوراً هاماً في نجاحنا في العمل؛ لذا فإن كانوا لا يحبونك، سترغب في معرفة هذا حتى يُمكنك محاولة تغيير الأمور.

“إذا لم تكن تعجب رئيسك، فعلى الأرجح سيحتفظ بهذا لنفسه؛ إذ إنهم يفهمون الحاجة للحفاظ على علاقة مهنية احترافية، وعدم التفضيل حسب الأهواء في مكان العمل”، كما يقول مايكل كير، المتحدث الدولي في مجال الأعمال التجارية، ومؤلف كتاب The Humor Advantage، ويتابع: “لذلك قد تكون العلامات على أن مديرك لا يحبك غير واضحة، لكن يكون من السهل ملاحظتها إذا كنت تبحث عنها”.

وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، عن موقع Business Insider، تقول لين تايلور، الخبيرة الدولية في بيئات العمل، ومؤلفة كتاب Tame Your Terrible Office Tyrant: How to Manage Childish Boss Behavior and Thrive in Your Job: “ليس مهماً أن تكون من أقرب أصدقاء مديرك، ولكن يمكنك تحقيق الإبداع والنجاح الأمثل، إذا كنت تشعر أنك محبوب ومدعوم ومُحترم من جانبه”.

وفيما يلي 20 علامة خفية تخبرك أن رئيسك في العمل يكرهك سراً:

1- لديك شعور سيئ

إذا كنت تشعر بأن رئيسك لا يحبك، فربما يكون هذا مجرد وهم في رأسك فقط، لكن يمكن أيضاً أن يكون صحيحاً، لذا إذا كانت يعاملك بطريقة مختلفة جداً عن أي شخص آخر، فغالباً لست المفضل لديه، ثِق بحدسك وواصل البحث عن علامات أخرى، إذا كان لديك شعور قوي حول صحة هذا الشعور.

2- تُستبعد من القرارات

عندما لا يُشركونك في اتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بعملك، قد يكون ذلك بسبب أن رئيسك لا يثق في رأيك، لأنه عندما تُطلب مساهمتك، فهذا يرسل رسالة أنك مُقدر، لذلك فعدم طلب مساهمتك يمكن بطبيعة الحال، يرسل رسالة معاكسة، وهي: “أنا حقاً لا يهمني رأيك!”.

3- يتجنبون التواصل المباشر بالعينين

من الصعب على المدير الغاضب أن ينظر في عينيك مباشرة، كما يقول تايلور، إذ يضيف: “إنهم لا يريدون أن تكتشف كرههم لك، وبالتالي فإن الطريق الأسهل بالنسبة لهم هو النظر بعيداً، أو تجنب التواجد حولك كلما كان ذلك ممكناً”.

4- لا يبتسمون حينما تتواجد

لا نتحدث هنا عن يوم سيئ عرضي، أو تقلبات مزاجية، إذا كان رئيسك يبذل جهداً واعياً لعدم التبسم حينما تكون في الغرفة، فعليك أن تدرك أن شيئاً ما ليس صحيحاً.

5- يُديرون كل صغيرة وكبيرة عندما يتعلق الأمر بعملك

يحتاج المدير للتدخل في أصغر الأمور لعدد من الأسباب: على سبيل المثال، يحتاجون للقيام بمراقبة مستمرة للعمل، أو لقلقهم من شيء ما، لكن يمكن أن يعني أيضاً أنهم لا يثقون بك، ففي بعض الحالات يمكن أن يؤدي هذا إلى سلوك ما من التنمر؛ إذ يهتم المدير بمراقبة كل خطواتك ليشعرك بشكل من أشكال الترهيب.

6- يتجنبونك كأنك طاعون!

إذا لاحظت عدم صعوده السلم إلا عند انتظارك المصعد، أو تنظيمه جدول أعمال بطريقة يندر فيها تداخل ساعات عملكما الأساسية فيها، فهذا مؤشر قوي على أنه يتجنبك.

7- لا يعيرون وجودك أي أهتمام

إذا لم يكن مديرك يقول لك “صباح الخير” عند وصولك، أو “ليلة سعيدة” في طريقه للخروج، يمكن القول إنهم لا يحبونك، كما تقول تايلور.

8- يختصرون الحديث معك

إذا كنت تسأل “كيف تسير الأمور؟” ويجيب مديرك دوماً بكلمات مثل “جيدة” أو “جميلة”، أو إذا كانت رسائلهم بالبريد الإلكتروني لك دائماً ما تصل للهدف مباشرة، ولا تبدأ بكلمات ودية مثل “مرحباً” أو “مساء الخير”، فقد يكون هذا علامة على أنه ليس معجباً بك، ويضيف كير: “إذا كان مديرك يتصرف وكأنه مراهق متقلب المزاج، فهذه إشارة تحذير كبيرة لك”.

9- لغة أجسادهم دوماً سلبية معك

لغة جسد مديرك كثيراً ما تكشف مشاعره الحقيقية تجاهك، كما يقول كير، ويمكن أن تظهر في دوران خفي للعين، أو اتخاذه لموقف منغلق تجاهك بتكتيف يديه على صدره، أو أنه حتى لا يحول نظره عن شاشة الكمبيوتر الخاصة به عند دخولك مكتبه.

10- تجنب التواصل الشخصي

إذا كنت لا تعجب رئيسك، في الأغلب سيحاول الحد من التواصل الشخصي معك؛ لذا إذا لاحظت تحولاً نحو المزيد من المراسلات الرقمية، فهذا مؤشر قوي على أنه يكرهك.

11- بابه دوماً مغلق

إذا كان لمديرك مكتب وبابه دوماً مغلق، فقد تكون محاولة لقول شيء لك.

12- يختلف دوماً معك

إذا كان رئيسك يوقف كل فكرة تطرحها أو يختلف مع كل ما تقوله (ولكن لا يبدو أنه يقوم بذلك مع الآخرين)، فهذه علامة جيدة على أنه يكرهك سراً.

13- الحديث يقتصر على العمل فقط

إذا لاحظت أن رئيسك يتحدث مع الجميع حول أطفالهم أو هواياتهم، لكن لا يتطرق لهذه المواضيع معك، فهو غالباً غير مهتم باستماع أي شيء حول حياتك، كما يقول كير.

14- لا تُكلف إلا بالمهام الوضيعة

إذا كان مديرك لا يُكلفك إلا بمهام وضيعة أقل بكثير من مستوى خبرتك أو كفاءتك، فهذه علامة على أنه لا يثق أو يحترم قدراتك، أو ربما أسوأ من ذلك؛ إذ يمكن أن يكون مديرك يشجعك بذلك على البحث عن عمل في مكان آخر، حسبما يقول تايلور.

15- لا يعطونك أي تقييم لأعمالك السابقة

المدير الذي يريد أن يساعدك على التقدم سوف يقدم لك تقييمات وتعليقات على عملك، سواء كان تعليق حسناً أو سيئاً، لكن عدم وجود أي رد فعل، يظهر اللامبالاة التامة نحو أدائك وتقدمك المستقبلي في الوظيفة.

16- يحرجك علناً

الانتقاد العلني لما تبذله من جهود أو ما تطرحه أفكار في اجتماع يعد علامة هائلة على عدم الاحترام، فإذا كان رئيسك ينتظر الفرص لإحراجك، فهذه علامة على أنه لا يحبك.

17- يتجنب المزاح معك

غالباً ما يكون الحديث الودي للموظف دليل لإظهار أنه جزء من الفريق؛ لذا فعندما لا يشعر مديرك بالراحة للمزاح الودي فيما بينكم، فقد يكون هذا علامة على أنه لا يهتم بك.

18- يسرقون الثناء على أفكارك

بعض المديرين الآن يقومون بهذا حتى مع الموظفين الذين يحبونهم، لكن إذا كان لا يحبك فسيستنكر مجرد فكرة منحك أي ثناء على عملك أو أفكارك، كما تفسر تايلور.

19- يعيد توزيع عملك دوماً

في بداية الأسبوع وبطريقة سحرية ما تم علناً تعيين زميلك المجاور والمبتهج الآن على نفس المشروع الذي تم تعيينك عليه نهاية الأسبوع الماضي، فعليك الحذر، إذ إنه ليس من غير المألوف للمديرين غير المنظمين تغيير تنظيم المشاريع في بعض الأحيان؛ لذا إذا لاحظت أن هذا يحدث معك كثيراً، أو هي مجرد جزء من سلسلة من التحركات القاسية من مديرك، فهذه علامة سيئة.

20- لا يهتم بك

إذا كان مديرك لا يهتم بما تريد قوله، أو ينفد صبره بسهولة حينما يتحدث إليك، فربما يكون لا يحبك كثيراً.