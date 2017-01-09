نعى الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة رحيل الكاتب والروائي أحمد الشيخ، الذي وافته المنية مساء أمس، عن عمر يناهز 78 عاما.

وقال وزير الثقافة - في بيان له اليوم الأثنين - إن “الراحل أثرى المكتبة العربية بما يزيد على 60 عملا للكبار والأطفال، نقل من خلالها واقع المجتمع المصري وتغيراته ، ومن أشهر أعماله رواية “الناس في كفر عسكر” التي تحولت بعد ذلك إلى عمل فني يحمل ذات الاسم”.

وقدم وزير الثقافة العزاء لأسرة الراحل ومحبيه، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يغفر للفقيد ويجعل مثواه الجنة.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئة قصور الثقافة قد نعتا الليلة الماضية أحمد الشيخ الذي يعد واحداً من أهم كتاب جيل الستينات، وقد حصل على عدة جوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب (مصر) عام 2014 عن مجمل أعماله، جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 1985 عن مجموعة النبش في الدماغ.

كما حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1985 وغيرها.