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الإثنين 9 يناير 2017 07:30 مساءً
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وزير الخارجية يستقبل غدا المبعوث العربي إلى ليبيا
سامح شكري، وزير الخارجية

وزير الخارجية يستقبل غدا المبعوث العربي إلى ليبيا

الإثنين، 9 يناير 2017 07:58 م

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري غدا الثلاثاء صلاح الدين الجمالي المبعوث العربي الى ليبيا والذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء - الذى يعقد بمقر وزارة الخارجية - الجهود المبذولة على الساحة العربية بشأن ليبيا ، وكذا موقف مصر الداعم للمسار السياسي في ليبيا الذى يقوم على ضرورة التحرك بشكل أسرع وبصورة أكثر فعالية لحلحلة الأوضاع في ليبيا والتوصل إلي التوافق المطلوب وتنفيذ اتفاق الصخيرات مع الحفاظ علي المؤسسات الليبية الدستورية القائمة.

من ناحية أخرى ، يلتقي وزير الخارجية سامح شكرى مع وفد لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندي ، حيث من المتوقع أن يتم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر وهولندا في جميع المجالات ، بالإضافة إلى القضايا الإقيليمية والدولية محل الإهتمام المشترك والموضوعات المطروحة على الساحة وعلى رأسها سبل مواجهة الإرهاب والتطرف.

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