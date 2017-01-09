أعلن وزير النقل جلال السعيد، التعاقـد على تنفيذ أعـمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمـترو وتضم محطات “العتبة، الكيت كات، إمبابة، الدقي، العجوزة، بولاق الدكرور، جامعـة القاهرة”، بطول 17.7 كيلومتر وعدد 15 محطات نفقية وعلوية وسطحية، بتكلفة 20 مليار جنيه.

وأوضح الوزير خلال زيارة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمقر وزارة النقل، أنه من المقرر بدء التنفيذ في يناير 2017، وحول الخط الرابع لمترو الأنفاق فقد تم اخــتيار الشركات المؤهلة لتنفيذ المرحلة بطول 19 كم وعدد 17 محطة نفقية وسطحية بتكـلفة 25 ملـيار جـنيه ومن المقرر بدء التنفيذ قبل بداية النصف الثاني مـن عام 2017.



وأشار الوزير إلى تقدم العمل فــي الجـــزء الأول مــــن المرحلـة الرابعة مـن الخـط الثالـث لمترو الأنفاق بين محطتي هارون والنزهة بطـــول 5.15 كيلــومتـــر بعدد 4 محطات نفقية بتكلفـــة 4.3 مليار جنيه، منوهاً إلى أنه من المقرر إنهاء المرحلة الأولى حتى محطة نادي الشمس في ابريل 2018 ثم المرحلة الثانية حتى محطة النزهة فى أكتوبر 2018.

كما تم بدء تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الرابعة مـن الخـط الثالث بين محطتى هشام بركات وعدلي منصـور، في يوليو 2016 بطـول 6.37 كيلو متر بتكلفة 5.9 مليار جنيه ومن المقرر إنهاء العمل في فبراير 2019.