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الإثنين 9 يناير 2017 07:20 مساءً
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انخفاض معدل العنف والوفيات في باكستان خلال العام الماضي
باكستان-نساء

انخفاض معدل العنف والوفيات في باكستان خلال العام الماضي

الإثنين، 9 يناير 2017 07:38 م
خاص - محيط

أصدر المعهد الباكستاني للسلام ومركز الدراسات والأبحاث اليوم  الاثنين بيانا أكد فيه أن هناك انخفاضا ملحوظا في معدل العنف والوفيات خلال العام الماضي ، مرجعا ذلك إلى جهود السلطات الأمنية في محاربة العنف الطائفي .

ونقلت قناة ( الحرة ) الأمريكية عن المركز والمعهد قولهما - في تقرير لهما - ” إن هناك انخفاضا ملحوظا حدث في معدل العنف خلال السنة الماضية بفضل جهود السلطات الأمنية في محاربة العنف الطائفي والمتشددين ، خلال عمليات الأخيرة في إقليم بنجاب على الحدود مع أفغانستان .

وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض معدل الوفيات بسبب أعمال العنف في باكستان خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 45% ، مقارنة بعام 2015 .

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