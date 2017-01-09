انخفاض معدل العنف والوفيات في باكستان خلال العام الماضي

أصدر المعهد الباكستاني للسلام ومركز الدراسات والأبحاث اليوم الاثنين بيانا أكد فيه أن هناك انخفاضا ملحوظا في معدل العنف والوفيات خلال العام الماضي ، مرجعا ذلك إلى جهود السلطات الأمنية في محاربة العنف الطائفي .

ونقلت قناة ( الحرة ) الأمريكية عن المركز والمعهد قولهما - في تقرير لهما - ” إن هناك انخفاضا ملحوظا حدث في معدل العنف خلال السنة الماضية بفضل جهود السلطات الأمنية في محاربة العنف الطائفي والمتشددين ، خلال عمليات الأخيرة في إقليم بنجاب على الحدود مع أفغانستان .

وأشار التقرير أيضا إلى انخفاض معدل الوفيات بسبب أعمال العنف في باكستان خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 45% ، مقارنة بعام 2015 .