ناقش البرلمان طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب بشأن التلوث المتفاقم والناتج عن التخلص من القمامة بطريقة بدائية في مدفن النفايات بمنطقة الوفاء والأمل وجبل قمامة الطوب الرملي، وانتشار مجمعات القمامة العشوائية في مناطق حي الواحة ومحور المشير طنطاوي، بحضور وزير البيئة ونائب محافظ القاهرة ومندوب وزارة الداخلية.

وقال وزير البيئة أن أزمة المدفن الصحي سوف يتم الانتهاء منها فور انتهاء العقد الحالي مع الشركة الأجنبية التي تتولي إدارة المدفن، وأورد أنه من الصعب أن يتم فسخ العقد في الوقت الراهن نظرا لما سيتبع قرار الفسخ من جزاءات وغرامات على الحكومة المصرية في حالة رفع دعوى للتحكيم الدولي من جانب الشركة، وأكد الوزير أن الحكومة الحالية لا تتوانى عن عمل محاضر لأى مخالفات بيئية تقوم بها أي من شركات النظافة الحالية لضمان حق الشعب المصري في بيئة صحية نظيفة.

وفيما يخص مقالب النفايات في جبل الطوب الرملي أوضح وزير البيئة أنه خصص مكان بديل للتخلص من النفايات بمناطق بعيدة عن العاصمة والمناطق السكنية بمسافة كافية وبمساحات تستوعب حجم النفايات.

وتأتي مناقشة طلب الإحاطة في إطار الجهود المبذولة من لجنة البيئة والطاقة للحد من التلوث والمخاطر البيئية التي تواجه مصر بشكل عام.