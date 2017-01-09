 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 07:27 مساءً
روابط سريعة
مستشفي قنا الجامعي يجري جراحة دقيقة بقسم العظام
منى كَسْكِين.. الأنثى الوحيدة بين أطباء جراحة المخ والأعصاب في غزة

مستشفي قنا الجامعي يجري جراحة دقيقة بقسم العظام

الإثنين، 9 يناير 2017 07:30 م
خاص - محيط

نجح قسم جراحة العظام بمستشفي قنا الجامعي اليوم الإثنين في إجراء جراحة دقيقة لنقل رقعة جلدية شريانية حرة باستخدام الميكروسكوب الجراحي لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

وقال الدكتور أسامة حسين عبد اللاه مدير عام مستشفيات قنا الجامعية - فى تصريح اليوم- إن وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالقسم تمكنت من إجراء عملية نقل رقعة جلدية شريانية حرة باستخدام الميكروسكوب الجراحي لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات والتي تعد من العمليات الدقيقة وتحتاج إلى مهارة خاصة.

و استغرقت الجراحة 7 ساعات وقام بإجرائها فريق طبي يتكون من الأطباء حسام عطية وخالد مسلم المدرسين المساعدين بقسم الجراحات الميكروسكوبية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3