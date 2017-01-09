 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 07:31 مساءً
روابط سريعة
الببلاوي لوزير التعليم:"ارحمنا لوجه الله"
الهلالى الشربينى وزير التعليم‎

الببلاوي لوزير التعليم:"ارحمنا لوجه الله"

الإثنين، 9 يناير 2017 07:55 م


هاجمت الإعلامية ميار الببلاوي، الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، بسبب نجلها وشكواه من نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد، مضيفة: “ارحمنا لوجه الله.. كفاية علينا فلوس الدروس الخصوصية.. يا وزير إنت بتزود علينا الطينة بلة”.

ولفتت خلال برنامجها “جراب حواء”، المذاع على قناة “LTC”: “ابني هيدخل الامتحان وميعرفش قواعد الامتحان.. ياوزير التعليم قراراتك بتفتري على الناس”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3