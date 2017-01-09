الجيش التركي: مقتل 48 "داعشي" تحت القصف الجوي في سوريا

أعلنت القوات المسلحة التركية في بيان اليوم الاثنين إن عمليات جوية برية تقودها تركية في سوريا أدت إلى قتل 48 من أعضاء تنظيم داعش يوم الأحد في حين دمرت طائرات حربية ...