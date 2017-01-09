الكشف عن علاقة «إسراء عبدالفتاح» بمسؤولين أمريكيينالإثنين، 9 يناير 2017 07:33 م
نشر براين دولي رئيس منظمة هيومن رايتس الأمريكية مؤخرًا مقالا اعترف فيه باللقاءات التي جمعت إسراء عبدالفتاح الناشطة السياسية وعدد من السياسيين الامريكيين.
وقال دولي في مقاله بموقع هافينغتون بوست الأمريكي والذي قامت قطر بشراء نسخته العربية ويديرها وضاح خنفر المدير التنفيذي لقناة الجزيرة الأسبق” إن الناشطة إسراء عبدالفتاح قالت: “سأقاتل حتى النفس الأخير من أجل حقي”.
وأضاف دولي في المقال “قبل عامين في يناير 2015 كانت الناشطة المصرية إسراء عبدالفتاح تتأهب لمغادرة القاهرة للحصول على زمالة لمدة 6 شهور من جامعة ستانفورد الأمريكية لكنها منعت من مغادرة البلاد ولم يقدم لها أحد تفسيرا لذلك الحظر لكنها علمت لاحقا أن اسمها على قائمة الممنوعين من مغادرة مصر بتهمة تلقي تمويل أجنبي.
واستطرد براين في مقاله قائلاَ “تنظر المحكمة في استئناف قدمته إسراء عبد الفتاح ضد قرار المنع من السفر علمًا بأن طعنين سابقين تم رفضهما، وزعم الكاتب الأمريكي في مقاله أن إسراء تحظى بدعم من “مبادرة الدفاع عن الاعلاميين” وشركة المحاماة الحقوقية البريطانية” Doughty Street Chambers””.
واعترف الكاتب في نهاية المقال بعلاقه إسراء الوطيدة بالساسة الأمريكيين حيث قال “في الأسابيع التي أعقبت سقوط نظام مبارك كنت مع الناشطة إسراء عبدالفتاح أثناء زيارتها لسياسيين بارزين في واشنطن وشرحت الناشطة المصرية لمسئولين بالخارجية الأمريكية وأعضاء بالكونجراس الأمريكي أهمية دعم واشنطن لها”.
ولفت الكاتب إلى أن السيناتورين الأمريكيين جون ماكين وليندسي جراهام قالا في ديسمبر الماضي أنهما يتأهبان للدفاع عن منظمات المجتمع المدني في مصر وتعهد عضوا مجلس الشيوخ بالسعي لوضع شروط حقوقية أكبر تقترن بالمساعدات الأمريكية لمصر في السنة المالية 2017-2018 حال تمرير مصر قانونا مناهضا لتلك المنظمات.
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