ناقش مجس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب/ محمد مصطفى السلاب بشأن التلوث المتفاقم والناتج عن التخلص من القمامة بطريقة بدائية في مدفن النفايات بمنطقة الوفاء والأمل وجبل قمامة الطوب الرملي وانتشار مجمعات القمامة العشوائية في مناطق حي الواحة ومحور المشير طنطاوي، علماً بأن الطلب تم مناقشته في لجنة البيئة و الطاقة بمجلس النواب وبحضور السيد وزير البيئة ونائب محافظ القاهرة نيابة عن المحافظ ومندوب وزارة الداخلية، وعرض السلاب أبعاد الأزمة من الجانب البيئي والصحي والأمني مع توضيح المناطق الجغرافية و الكتل السكنية المتضررة ومصادر تلك الأنبعاثات وعرض السلاب عدة أقتراحات منها أن يتم استخدام المنطقة في مشاريع استثمارية من خلال إنشاء مناطق سكنية أو ترفيهية أو حدائق عالمية.

ووأوضح وزير البيئة، أن أزمة المدفن الصحي سوف يتم الانتهاء منها فور انتهاء العقد الحالي مع الشركة الأجنبية التي تتولي إدارة المدفن، وأورد أنه من الصعب أن يتم فسخ العقد في الوقت الراهن نظرا لما سيتبع قرار الفسخ من جزاءات وغرامات على الحكومة المصرية في حالة رفع دعوى للتحكيم الدولي من جانب الشركة، وأكد الوزير أن الحكومة الحالية لا تتوانى عن عمل محاضر لأى مخالفات بيئية تقوم بها أي من شركات النظافة الحالية لضمان حق الشعب المصري في بيئة صحية نظيفة.

وفيما يخص مقالب النفايات في جبل الطوب الرملي أوضح السيد وزير البيئة أنه خصص مكان بديل للتخلص من النفايات بمناطق بعيدة عن العاصمة والمناطق السكنية بمسافة كافية وبمساحات تستوعب حجم النفايات. وفي إطار ما أوضحه نائب المحافظ من إرتفاع التكلفة المالية لميزانية رفع النفايات الموجودة حاليا إقترحت لجنة الطاقة بالبرلمان عمل تسوية للأرض والبناء عليها بدون عمل رفع للقمامة، كما طلب ً، النائب/ طلعت السويدي – رئيس اللجنة من الجهات المعنية الثالث سرعة الإنتهاء من تحديد جدول زمني وإرساله إلى المجلس بعد إسبوعين من تاريخ الجلسة.

كما صرح وزير البيئة، بأن عدد غير قليل من الأهالي يستغلون جبل الطوب الرملي من خلال إنشاء عشش وإستخدام الأرض في عمليات جمع وفصل القمامة بالأضافة إلى وجود أكثر من 500 مسلح بين هؤلاء الأهالي مما يؤدي إلى تعقيد الوضع أمنياً، كما إشار إلى وجود سيارات تتبع المحافظة تقوم بالتخلص من النفايات في جبل الطوب الرملي، وكان رد نائب المحافظ بأن هذه سيارات مخالفة لسياسات المحافظة، ومن ثم أقترح وزير البيئة تزويد تلك السيارات بأجهزة تتبع(GPٍٍS)لرصد حركات سيارات المحافظة، من جانبه أبدى السلاب إستعداده لتجهيز سيارات القمامة بالمحافظة بتلك الأجهزة من خلال مؤسسة السلاب الخيرية.

كما تم الاتفاق بين وزير البيئة والنائب/ محمد السلاب على مقابلة الأهالي المتواجدين في مقالب نفايات جبل الطوب الرملي لمناقشة سبل إيجاد أماكن بديلة لهم وفقا للاشتراطات البيئية الصحيحة بعد ًإخلاء المكان الحالي، بالإضافة إلى مقابلة مجموعة من سكان الواحة لمتابعة حل تلك الأزمة.

وقد أشاد السيد نائب المحافظ بحالة الحراك المجتمعي لسكان مدينة الواحة وأقترح عقد اجتماع معهم لتفعيل مبادرة المشاركة المجتمعية من خلال تكوين إتحادات ملاك بواقع إتحاد ملاك لكل عشرة عمارات سكنية ودعى إلى تعميم الفكرة في باقي أنحاء حي مدينة نصر وأحياء المحافظة.

وتأتي مناقشة طلب الإحاطة في إطار الجهود المبذولة من لجنة البيئة والطاقة وعلى رأسها السيد المهندس /طلعت السويدي للحد من التلوث والمخاطر البيئية التي تواجه مصر بشكل عام، والتي تستوجب التنسيق الجيد مع الوزارات المعنية ومنها وزارة البيئة والداخلية والتنمية المحلية لوضع خطط تنفيذية من شأنها إنهاء أزمات تم توارثها من حكومات سابقة.