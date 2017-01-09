عقدت صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون اجتماعاً اليوم لمجلس الأعضاء المنتدبين ضم رؤساء قطاعات الإتحاد.

وناقش الإجتماع الأمور المتعلقة بسير العمل بالقطاعات خلال الفترة الماضية ، كما تم بحث خطة العمل خلال الفترة المقبلة واتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي تحقق انتظام سير العمل بالقطاعات بشكل جيد.

وأكدت حجازي على تطوير وتفعيل آليات العمل لإنتاج محتوى برامجي متميز ، وطالبت رؤساء قطاعات الإتحاد بالعمل على تذليل كافة المعوقات التي تواجه العمل وببذل مزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية.

كما أكدت حجازى ـ خلال الاجتماع ـ على أهمية دور إعلام الدولة في مساندة المشروعات التنموية في مصر ، وذلك من خلال خريطة برامجية جديدة بمحتوى إعلامي جيد يوضح الصورة الحقيقية للمواطن المصري بعيداً عن المناخ التشاؤمي الذي يُشيعه البعض.

يذكر أن صفاء حجازى خلال فترة غيابها عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأسباب مرضية كانت تتابع وتتواصل مع رؤساء القطاعات للتنسيق واتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات لضمان سير العمل بشكل جيد ، وتعود حجازي لممارسة نشاطها لإستكمال ما بدأته من أفكار ورؤى حول تطوير العمل بقطاعات إتحاد الإذاعة والتليفزيون.