قرر المستشار محمد سلامة رئيس نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف أحمد حنفى المحامى العام، إخلاء سبيل مشرفة دار الايتام التابعة لجمعية الأورمان لاتهامها فى واقعة إجبار طفل على الاستحمام بمياه «باردة» داخل الدار إن لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.

وكشفت معاينة النيابة العامة، أن دار الرعاية مجهزة وبها سخانات مياه على أعلى مستوى.

ونفت المشرفة فى التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة ما اثير حول قيامها باستخدام المياه ” الباردة ” فى استحمام الطفل، وأكدت انها كانت تستخدم المياه الساخنة فى عملية الاستحمام وأن الطفل رفض الاستحمام فى ذلك اليوم.

كما نفى مدير الرعاية فى تحقيقات النيابة ما تردد عن قيام المشرفة باستخدام المياه الباردة فى استحمام الاطفال، وأن ذلك ليس له اساس من الصحة.

وقال الطفل أمام النيابة، إن المشرفة أجبرته على الاستحمام بماء بارد عقابا له علي تبوله علي نفسه أثناء نومه، مضيفًا أنه ترجاها للرجوع عن ذلك ولكنها رفضت.

وأضاف الطفل أن المشرفة قالت له: “عشان متبقاش تعمل كده تاني وكل ما تفتكر المياه الباردة مش هتعملها تاني علي روحك”.

وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو لفرع دار جمعية الأورمان لرعاية الأيتام فى التجمع الخامس، يظهر فيه صراخ طفل قائلا: “أنا مش عاوز أستحمى بالميه الساقعة”.