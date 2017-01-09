ينصح خبراء في التغذية المستهلكين بالتوقف عن تناول بعض الأغذية والمشروبات الصحية، أو على الأقل التي يتم الترويج إليها باعتبارها صحية، والتي كانت قد شاعت بين من يفضلون تناول الأغذية الصحية مؤخراً.

وحسب “سكاي نيوز” عربية، فقد عرضت قائمة بطريقة “إنفوجرافيك”، لمجموعة من الأغذية التي يعتقد أنها صحية، وشملت 6 مأكولات، شهيرة اعتاد معظمنا على تناولها ثم تبين العكس، وهي الزبادي (الروب) المجمد، الفشار، ألواح البروتين، بسكوت الإفطار، ماء جوز الهند، شراب أجاف.