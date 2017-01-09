لقي عامل مصرعه وأصيب 12 آخرون، في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق «الفيوم – القاهرة»، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى الفيوم، والجثة وضعت تحت تصرف النيابة بالمشرحة.

وكان اللواء قاسم حسين، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب سيارة أجرة بطريق “الفيوم – القاهرة”، بالقرب من الدائري الإقليمي.

وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد قائد السيارة، ما أدى إلى مصرع، أحمد محمود متولي،47 سنة، وإصابة كل من، أحمد عبد القوى عثمان، 43 سنة، أحمد سيد إسماعيل 40 سنة، أحمد السيد إبراهيم 25 سنة، مني حافظ عبد الرحمن، 27 سنة، شهد أحمد عبدالتواب، سنتان، وشقيقها يوسف 4 سنوات، سيد محمد أحمد 56 سنة، على رياض أحمد 75 سنة، أشرف سعيد محمد 32 سنة، هند رجب على 17 سنة، حسام ربيع عبدالستار 42 سنة، وعمر سيد محمد 27 سنة.

ونقلت الأجهزة المختصة الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وندب فني لمعرفة أسباب الحادث.