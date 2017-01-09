في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وغانا، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية، بتمثيل مصر في مراسم تنصيب الرئيس الغاني الجديد “نانا أكوفو أدو” في أكرا يوم 7 يناير 2017.

وصرح السفير محمد حيدر، سفير مصر في غانا، بأن المشاركة المصرية على هذا المستوى الرفيع تأتي في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين منذ عهد الرئيسين جمال عبد الناصر وكوامي نكروما، ودورهما في قيادة جهود دول القارة للتحرر.

وأضاف السفير، أنه تقديرا لمصر ودورها، فقد استقبل الرئيس الغاني المهندس إبراهيم محلب في منزله الخاص، حيث نقل له المهندس إبراهيم محلب تحيات الرئيس السيسي وتمنياته الطيبة ودعوته لزيارة القاهرة في أقرب فرصة، وذلك للتشاور والتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وتعزيز العمل الأفريقي المشترك، وقد أعرب الرئيس الغاني عن تقديره وإمتنانه للسيد الرئيس وتطلعه لتلبية الدعوة في أقرب فرصة.

وتابع، أن اللقاء كان وديا ومثمرا وتطرق إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وطلب دعم غانا لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو، وقد أكد الرئيس الغاني على دعمه للمرشحة المصرية، وأنه يجب دعمها باعتبارها مرشحة القارة.