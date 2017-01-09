كشف النائب مصطفى بكرى، عن أسباب تقدمه بطلب للبرلمان لإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى، مؤكدًا أنه منذ مجيئه عام 2009 إلى مصر وهو يثير علامات الاستفهام والتعجب، وتأكد الأمر بعد أحداث ثورة 25 يناير وتحريضه على الفوضى وكان يطلق عليه أيقونة الثورة.

وأضاف بكرى، خلال مداخلته ببرنامج “عين على البرلمان” المذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الإثنين، أن مواقف البرادعى بعد ثورة 30 يونيو وممارساته خلال عمله نائب لرئيس الجمهورية كان يشجع الإخوان واعتصام رابعة، وأعلن استقالته بعد فض رابعة، وسافر إلى الخارج، وأخذ يكتب ويحرض ضد الدولة المصرية، من خلال التحالف مع الإخوان أو الدعوة إلى الفوضى بشكل مستمر.