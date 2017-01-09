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بسبب التفرقة في المعاملة.. قربة منزل تقتل طفلا فى المنيا
جثة

بسبب التفرقة في المعاملة.. قربة منزل تقتل طفلا فى المنيا

الإثنين، 9 يناير 2017 06:53 م

قتلت ربة منزل فى إحدى قرى مركز المنيا، طفلا، نجل شقيق زوجها بسبب التمييز بين المجني عليه ونجليها وقامت بتسليم نفسها للشرطة.

تلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقيه إشارة من العميد حاتم حمدي مأمور قسم شرطة مركز المنيا بحضور المدعوة ” امل . ر . م ” ،27 سنه ربة منزل وزوجة “عزمي .ف. خ”، 35 سنه نجار مسلح ومقيمة بعزبة  تابعة لمركز المنيا، واعترفت بقتلها للطفل “طارق .م  “،5 سنوات داخل المنزل مستخدمة آلة حادة وعللت ارتكاب الجريمه لقيام شقيقة زوجها المقيمة معهم بذات المنزل بالتمييز في المعاملة بين الطفل المجني عليه ونجليها فارس 6 سنوات وفتحي 4 سنوات.

وانتقل إلى موقع الحادث العقيد هشام بشر رئيس قطاع جنوب والمقدم أحمد صلاح رئيس مباحث المركز،  وعثرا علي جثة الطفل ملقاه علي سرير داخل غرفة نوم المتهمة، وبها جرح ذبحي حول الرقبة وبجوارها سكين عليها آثار الدماء.

وأشارت التحريات الاولية إلى أن المتهمة بالقتل تعاني من اضطرابات نفسية حسب ما تردد بين جيران المتهمة، وتم التحفظ عليها، والسكين المستخدم في الحادث وتحرر المحضر رقم 1161 /2017 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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