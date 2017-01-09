انتهى منذ قليل، اجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، بمقر وزارة النقل بمدينة نصر.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن “الاجتماع تضمن استعراض مشروعات الوزارة القومية فى الطرق والكبارى والأنفاق خلال الفترة المقبلة وعدم تسليم أى مشروعات إلا بعد تقييمها ومراجعتها خاصة مشروعات الطرق والكبارى ومراحل إنشاء المترو القادمة”.

وأضاف أن “الوزارة تقوم بمشروعات محورية كبيرة ولابد من الانتهاء فى مواعيدها المحددة”.

كما تضمن الاجتماع الاهتمام بتطوير الخدمات فى مرفق السكة الحديد والاهتمام بالخدمة المقدمة للمواطنين.