تقرير: رغم الغضب الشعبي.. الإطاحة بالسيسي «مستبعدة»الإثنين، 9 يناير 2017 06:23 م
قالت وكالة “رويترز”، إنه على الرغم من الغضب من الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يواجه خطر الإطاحة به مثل سابقيه مبارك ومحمد مرسي.
واستدلت الوكالة في تقرير لها بأن البلاد لم تشهد احتجاجات كبيرة كانت متوقعة ضد التقشف في شهر نوفمبر الماضي، في إشارة إلى يوم 11/11 أو ما عُرف بثورة الغلابة، لافتة إلى أن هذا اليوم رافقه تواجد أمني مكثف.
وأكدت الوكالة أن شعبية “السيسي” تراجعت بسبب تراكم المشكلات الاقتصادية، فضلًا عن دخوله في مواجهات مستمرة مع إسلاميين متشددين بحسب رويترز.
وأردفت أنه قبيل الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، 25 يناير، التي أطاحت بمبارك، يقول نشطاء إن المطالب الرئيسية للانتفاضة “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية” لم تتحقق حتى الآن.
ونقلت الوكالة عن هند عادل محمد (30 عاما) وهي ربة منزل من القاهرة، قولها إن زوجها وهو عامل باليومية لا يستطيع أن يجد عملا ويعني ارتفاع الأسعار أنها لن تتمكن من إطعام أسرتها بشكل ملائم.
وأضافت هند أن تأكيد السيسي بأن الاقتصاد سيتعافى خلال ستة أشهر لم يقنعها، قائلةً: “لا نستطيع أن نتحمل ست ساعات... فكيف نتحمل ستة أشهر؟”
والتقت “رويترز”، بوالدة مازن إبراهيم (خمس سنوات) الذي أجرى جراحة في المخ منذ أسابيع قليلة، مشيرة إلى أنها (والدته) تكافح منذ أن ترك الرعاية المركزة للحصول على المضادات الحيوية وأدوية الصرع وإمدادات طبية أخرى لا تتوافر في المستشفى.
وقالت بثينة السيد موسى وهي والدة الطفل “لا أجد الدواء... وإذا وجدته لا أستطيع تحمل سعره.” ولا ترى بثينة أيضا أي بوادر على تحسن الاقتصاد.
وقالت “كيف ستتحسن الأوضاع؟ الأمر يزداد سوءا...إنه مجرد كلام”، مضيفة “لا نستطيع أن نجد حتى المحاقن في المستشفى... نستخدم نفس المحقن لأسبوعين... نغسلها ثم نعيد استخدامها.”
وتقول الحكومة إنها ستتخذ إجراءات للتغلب على نقص الدواء لكن من المستبعد أن تنخفض الأسعار قريبا.
-
التموين: المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من ...Mon, 09 Jan 2017 10:37:39 GMT
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
القوات العراقية تصل لنهر دجلة في الموصل.. وتفجيران انتحاريان في بغداد
وصلت القوات العراقية الخاصة التي تقاتل تنظيم داعش إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل اليوم الأحد لأول مرة في حملة عسكرية مستمرة منذ ثلاثة أشهر بدعم أمريكي ...Mon, 09 Jan 2017 06:49:13 GMT
-
الداخلية: مقتل 5 إرهابيين في «هجوم العريش»Mon, 09 Jan 2017 11:25:26 GMT
-
استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث علي التوالي
قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثالث على التوالي، نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح ...Mon, 09 Jan 2017 08:23:01 GMT
-
توقف حركة المرور أعلى محور المشير طنطاوى بسبب حادث تصادم 5 سيارات
توقف حركة المرور منذ قليل، أعلى محور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس أمام السيارات القادمة من التجمع إلى حلوان، بسبب حادث تصادم 5 سيارات ملاكى وأجرة، وأسفر الحادث عن ...Mon, 09 Jan 2017 08:36:00 GMT
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
الجيش التركي: مقتل 48 "داعشي" تحت القصف الجوي في سوريا
أعلنت القوات المسلحة التركية في بيان اليوم الاثنين إن عمليات جوية برية تقودها تركية في سوريا أدت إلى قتل 48 من أعضاء تنظيم داعش يوم الأحد في حين دمرت طائرات حربية ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
إنجو للهواتف الذكية تهدف لزيادة حصتها في السوق المصري في 2017 - محيط
أعلنت اليوم شركة إنجو الشركة المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية والتي يقع مقرها الرئيسي في إمارة دبي عن استراتيجيتها لتحقيق زيادة حصتها في السوق المصري…Mon, 09 Jan 2017 10:06:38 GMT