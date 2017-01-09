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إحباط هجوم إرهابي جديد على كمين أمني بالعريش
اجراءات امنية مشددة ـ اﻻمن ـ الشرطة المصرية ـ مدرعة

إحباط هجوم إرهابي جديد على كمين أمني بالعريش

الإثنين، 9 يناير 2017 06:18 م

أحبطت قوات الأمن بشمال سيناء، هجوم إرهابي استهدف كمين جسر الوادي وسط مدينة العريش، قاده مجموعة مسلحة بعدد من الأسلحة الخفيفة.

وصرح مصدر أمني، بأن المسلحين فجروا عبوة ناسفة عن بعد قرب الكمين وقاموا بإطلاق النيران على القوات المتمركزة وتصدت القوات للهجوم، ولاتزال عمليات الملاحقات متواصلة لضبط الهاربين.

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