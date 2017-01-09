أعلن المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية رقم الحساب البنكى للتبرع لإنشاء المركز الحضارى والجامع بالكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إنشائهم خلال قداس عيد الميلاد المجيد وكان أول المساهمين وجاء رقم الحساب كالتالى 4001040010.

وكان الرئيس السيسي قد أعلن خلال كلمته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء أمس الجمعة أثناء تقديم التهنئة للبابا تواضروس والأقباط بأعياد الميلاد عن تبرعه بجزء من ماله الخاص لإنشاء أول جامع وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.