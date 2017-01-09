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الإثنين 9 يناير 2017 06:01 مساءً
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ننشر رقم «حساب» التبرع لإنشاء جامع وكنيسة العاصمة الجديدة
السيسي في الكاتدرائية المرقسية

ننشر رقم «حساب» التبرع لإنشاء جامع وكنيسة العاصمة الجديدة

الإثنين، 9 يناير 2017 06:11 م

أعلن المكتب الإعلامى لرئاسة الجمهورية رقم الحساب البنكى للتبرع لإنشاء المركز الحضارى والجامع بالكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إنشائهم خلال قداس عيد الميلاد المجيد وكان أول المساهمين وجاء رقم الحساب كالتالى 4001040010.

وكان الرئيس السيسي قد أعلن خلال كلمته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء أمس الجمعة أثناء تقديم التهنئة للبابا تواضروس والأقباط بأعياد الميلاد عن تبرعه بجزء من ماله الخاص لإنشاء أول جامع وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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