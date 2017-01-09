

أكدت مصادر داخل نيابة أبوحماد العامة أن تقرير الطب الشرعى وصل منذ قليل وأثبت تحليل الـDNA براءة “م.خ-22 عاما-” مقيم بمركز أبو حماد من تهمة اغتصاب فتاة معاقة ذهنيا، وذلك بعد إخلاء سبيله منذ فترة بكفالة قدرها خمسة آلاف جنيه.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي بلاغ من أسرة “خ. ع. ع-21 عاما” بتعرض نجلتهم المعاقة ذهنيا إلى الاعتداء الجنسي واتهموا عاطلا “م. خ. م-22 عاما” بارتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى من المديرية وتبين من التحريات صحة الواقعة أن المتهم يقطن في منزل مجاور للعقار الذي تسكن به المجنى عليها وأن الفتاة دائما ما تأتى لمنزل والدته لمساعدتها في أعمال النظافة والطهى، واستغل إعاقتها الذهنية وفترة غياب والدته، وفعل فعلته، وتمكن من اغتصابها حتى حملت منه سفاحا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21589 جنح أبوحماد وبالعرض على النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر هندى المحامى العام لنيابات جنوب أمرت بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لحين ورود تقرير الطب الشرعى لاتهامه من عدمه في واقعة الاغتصاب.

يذكر أنه قبل ورود تقرير الطب الشرعى بأيام قليلة احتفلت أسرة المتهم ببراءته من تهمة الاعتداء الجنسي على جارته المعاقة ذهنيا بعد عدم تطابق DNA الذي تم إجراؤه للمولودة ووالدتها “خ. ع. ع-21 عاما” بأحد المعامل الخاصة بمدينة الزقازيق بعد موافقتهم على الاحتكام للقضاء العرفي.