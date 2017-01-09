أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار برقم 43 لسنة 2017، بشأن إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ، ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار في عددها الأول مكرر، الصادر بتاريخ 8 يناير 2017،

وجاء بنص القرار إنه تشكل اللجنة برئاسة الدكتورة ألفت مصطفى غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وعضوية الدكتور عاطف العوام، نائب رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ناهد مرتضى، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس سابقًا، وغيرهم.