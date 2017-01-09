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الإثنين 9 يناير 2017 06:01 مساءً
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"الوزراء" يقرر تشكيل لجنة لإدارة شئون «العربية للصناعات الدوائية»
مجلس الوزراء ـ الحكومة المصرية ـ شريف اسماعيل‎

"الوزراء" يقرر تشكيل لجنة لإدارة شئون «العربية للصناعات الدوائية»

الإثنين، 9 يناير 2017 06:10 م
كتبت - رشا ربيع

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار برقم 43 لسنة 2017، بشأن إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ، ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار في عددها الأول مكرر، الصادر بتاريخ 8 يناير 2017،

وجاء بنص القرار إنه تشكل اللجنة برئاسة الدكتورة ألفت مصطفى غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، وعضوية الدكتور عاطف العوام، نائب رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة ناهد مرتضى، عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس سابقًا، وغيرهم.

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