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غداً.. إسماعيل يترأس اجتماع «مجلس المحافظين»
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

غداً.. إسماعيل يترأس اجتماع «مجلس المحافظين»

الإثنين، 9 يناير 2017 06:05 م

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، غدًا الثلاثاء، لمتابعة عمل المحافظين بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وعدد من الوزراء.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع عددًا من الملفات الهامة؛ أبرزها المشروع القومى لبناء المدارس، وملف توافر السلع بالمحافظات وضبط الأسعار، وملف المتابعات الأمنية، وملف تدوير المخلفات، وملف التعليم، ووضع السيناريوهات اللازمة لمواجهة السيول المحتملة.

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