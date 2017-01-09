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الجامعة العربية تجتمع استعدادا للمنتدى العربي الروسي بأبو ظبي
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الجامعة العربية تجتمع استعدادا للمنتدى العربي الروسي بأبو ظبي

الإثنين، 9 يناير 2017 06:09 م

أعلنت جامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع تنسيقي للدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الخميس المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة، وذلك للتحضير للدورة الوزارية الرابعة للمنتدى العربي الروسي المقرر عقدها في أبو ظبي في الأول من فبراير المقبل على مستوى وزراء الخارجية.

وصرح نائب أمين عام جامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، بأن هذا الإجتماع التنسيقي يستهدف الإعداد لمشروع جدول أعمال الدورة الوزارية الرابعة للمنتدى العربي الروسي والذي يتضمن مشروع الإعلان الوزاري الذي سيصدر في ختام أعمال الدورة، وكذلك خطة العمل المشتركة للأعوام ٢٠١٦ - ٢٠١٨ ، والنظر في مقترح بانشاء مركز ثقافي عربي في موسكو.

وأضاف بن حلي ـ في تصريح اليوم ـ أنه من المقرر أن يسبق الإجتماع الوزاري اجتماع على مستوى كبار المسؤولين من الجانبين العربي والروسي في أبو ظبي يومي ٣٠ و ٣١ يناير الجاري، وذلك لصياغة مشروع الإعلان وخطة العمل التنفيذية لرفعها للوزراء لإقرارها.

ويضم الإجتماع وزراء خارجية كل من ترويكا مجلس الجامعة وهي تونس والجزائر والبحرين، وموريتانيا الرئيس الحالي للقمة العربية والإمارات الدولة المضيفة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ومن يرغب من الدول العربية، بالإضافة إلى وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف.

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