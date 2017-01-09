جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 6 متهمات بتكوين شبكة دعارة تتزعمها سيدة وأمها بالهرم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بورود معلومات للواء أحمد عبد الغفار مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب تفيد بأن “مشيرة.ا.س” مسجلة آداب كونت شبكة دعارة بمساعدة والدتها عن طريق إيواء 4 فتيات بينهن قاصر لاستغلالهن فى أعمال الدعارة داخل منزلها بالهرم.

عقب تقنين الإجراءات داهم رجال النشاط الداخلى بمباحث الآداب المنزل، تم ضبط المتهمة الرئيسية ووالدتها و4 فتيات هاربات من أسرهن وتعرضن للابتزاز بحصول المتهمة ووالدتها على توقيعاتهن على إيصالات أمانة لضمان عدم هروبهن، وبمواجهة الفتيات بالمتهمة الرئيسية اعترفن، وأيدن صحة المعلومات فتحرر المحضر اللاز، وتم إحالة المتهمات الـ 6 إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات.