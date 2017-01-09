عرب محمد صلاح نجم منتخب مصر وروما الايطالي، عن تقديره لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له، صباح اليوم الاثنين ، مؤكدًا تعهده وزملائه في المنتخب الوطني ببذل أقصى الجهد لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية، سواء على المستوى الافريقي أو الدولي.

وأعرب الرئيس عن أطيب تمنياته للاعب الدولي محمد صلاح ورفاقه في المنتخب الوطني لكرة القدم، لإسعاد الشعب المصري خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستجري منافساتها في الجابون خلال الشهر الجاري.