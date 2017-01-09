 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 05:59 مساءً
روابط سريعة
محمد صلاح يقطع على نفسه «وعداً» أمام السيسي
محمد صلاح

محمد صلاح يقطع على نفسه «وعداً» أمام السيسي

الإثنين، 9 يناير 2017 05:57 م

عرب محمد صلاح نجم منتخب مصر وروما الايطالي، عن تقديره لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له، صباح اليوم الاثنين ، مؤكدًا تعهده وزملائه في المنتخب الوطني ببذل أقصى الجهد لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية، سواء على المستوى الافريقي أو الدولي.

وأعرب الرئيس عن أطيب تمنياته للاعب الدولي محمد صلاح ورفاقه في المنتخب الوطني لكرة القدم، لإسعاد الشعب المصري خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ستجري منافساتها في الجابون خلال الشهر الجاري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3