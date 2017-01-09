استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اللاعب الدولي محمد صلاح، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وكان محمد صلاح نجم روما الايطالي والفراعنة قد تبرع لصندوق “تحيا مصر” بـ5 ملايين جنيه تقديرا وحبا لوطنه.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي بااسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها الدولة للرياضة باعتبارها عاملًا مهمًا في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم.

كما أشار الرئيس إلى الدور الذي يمارسه جميع لاعبي مصر بالخارج باعتبار كل منهم سفيرًا لوطنه ومسؤولًا عن نقل صورة مصر الحضارية إلى العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبر كذلك عن تقديره للنموذج الذي قدمه اللاعب الدولي محمد صلاح بالتبرع لصندوق “تحيا مصر”، مشيرًا إلى أهمية الدور الاجتماعي للرياضيين في تقديم القدوة الحسنة للمجتمع، ومساهمتهم في جهود التنمية المجتمعية التي تشهدها مصر خلال هذه المرحلة.