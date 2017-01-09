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الإثنين 9 يناير 2017 06:00 مساءً
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متصلة لأزهري: "هل الكريمات تحجب الوضوء!"
الشيخ احمد صبري

متصلة لأزهري: "هل الكريمات تحجب الوضوء!"

الإثنين، 9 يناير 2017 05:53 م

سألت متصلة: «هل الكريمات تحجب الوضوء؟».

جاء ذلك اليوم الإثنين، في برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة».

وأجاب الدكتور أحمد صبري، من علماء الأزهر، على سؤال المتصلة قائلا: «الكريمات لا تحجب الوضوء نهائيًا باستثناء بعض الكريمات العازلة للماء عن البشرة»، مضيفًا: «عادى ممكن تتوضى وتصلى بالكريمات المرطبة».

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