ألقت مباحث الجيزة القبض على عامل ووالده بأوسيم لاتهامهما بالاعتداء على زوجة العامل بالرغم من حملها، وطعنها بسكين بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد أمثل حراحش رئيس مباحث أوسيم بلاغا يفيد بتعرض ربة منزل تدعى “شيماء.ا” للطعن بسكين ونقلها إلى مستشفى إمبابة العام فى حالة خطرة لكونها حامل.

وبإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين والد المجنى عليها وبين زوجها ووالده بسبب خلافات اسرية، حيث اعتدى زوجها ووالده عليها بالضرب، ثم طعنها “حماها” بسكين.

وتمكن رجال المباحث من ضبط الزوج ووالده، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.