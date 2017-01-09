عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع لاعب المنتخب الوطني ونادي روما الإيطالي، محمد صلاح.

وكشف مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، المهندس إيهاب لهيطة، عن أن “صلاح” توجه صباح اليوم، إلى قصر الاتحادية، بصحبة وزير الرياضة خالد عبدالعزيز، للقاء الرئيس السيسي.

وقالت مصادر مقربة من اللاعب، إن اللقاء يأتي بعد مبادرة صلاح، للتبرع بـ5 ملايين جنيه لصندوق “تحيا مصر”.