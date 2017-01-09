 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 06:00 مساءً
روابط سريعة
عاصفة قطبية قادمة ستغطي بريطانيا بالثلوج
89591586

عاصفة قطبية قادمة ستغطي بريطانيا بالثلوج

الإثنين، 9 يناير 2017 05:28 م

نبه مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، إلى أن عاصفة ثلجية من القطب الشمالي ستهب على البلاد، خلال الأيام المقبلة، متوقعا أن تهبط درجة الحرارة المئوية إلى ما دون الصفر.

ويرتقب أن تغطي الثلوج أجزاءَ من بريطانيا، بعد هبوب رياح شمالية على عدد من مناطق البلاد، مساء الأربعاء المقبل.

وستشمل العاصفة الباردة، شمال اسكتلندا وساحل بحر الشمال وشمال إيرلندا ومناطق من ويلز ومنطقتي ديفون وكورنوال.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية، أن كافة مناطق البلاد، مرشحة لتجتاز عاصفة بالغة البرودة، على أن يتراوح علو الثلج بين 5 و10 سنتمترات.

في غضون ذلك، يتوقع أن تنخفض درجة الحرارة المئوية إلى ما دون 12 تحت الصفر، في عدد من مناطق اسكتلندا، وفق ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

وتنذر رداءة أحوال الطقس في بريطانيا، بإرباك حركة المرور على الطرقات، كما يتوقع أن تؤدي لتعطيل عدد من الخدمات.

ويؤكد خبير توقعات الطقس، ماركو بيتاغنا، أن بريطانيا، ستعيش أبرد يوم من شتاء هذا العام، يوم الجمعة المقبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3