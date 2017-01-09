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السفارة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي في العريش
السفارة الأمريكية في القاهرة

السفارة الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي في العريش

الإثنين، 9 يناير 2017 05:53 م

أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة، الهجوم الذي وقع في العريش اليوم الإثنين، والذي أدى إلى مقتل عدد من ضباط وأفراد الشرطة المصرية وإصابة آخرين بما في ذلك مدنيين. لقد قدّم هؤلاء الضباط حياتهم لأداء واجبهم في حماية مواطنيهم.

وأعربت السفارة فى بيان صحفي عن تعازيها إلى عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم وأصدقائهم ونأمل في أن يحظى الجرحى بالشفاء العاجل.

وأكدت السفارة وقوفها إلى جانب مصر والشعب المصري في سعيهم لبناء بلد مستقر وآمن ومزدهر لجميع المواطنين .

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