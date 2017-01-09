"معلومات الوزراء": دعَّمنا المواطن بنسبة 70% خلال 2016الإثنين، 9 يناير 2017 05:20 م
أوضح استطلاع رأى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن أكثر من 50 % من باحثي المركز يرون أنه أصبح أكثر توجها بالأهداف والنتائج وليس بالمخرجات خلال عام 2016، بما انعكس على شعورهم باحراز المركز تقدما زاد عن 70.9% فى دعم المواطن وأكثر من 60% فى دعم متخذ القرار ، كما يشعر 59،4% منهم بتحسين صور المركز أمام الجهات الخارجية خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015.
وأشار الإستطلاع ـ الذى أصدره المركز ضمن التقرير السنوي لإبرز أعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال عام 2016 ـ الى أن حوالي نصف الباحثين يلمسون تحسنا فى التعاون والتكامل بين كيانات المركز لإحراز الأهداف والنتائج المخططة، لافتا إلى أن النتائج أظهرت الحاجة لمزيد من الجهود لتطوير بيئة العمل الداخلية وخاصة تمكين الشباب.
وبين المركز أنه خلال عام 2016 استهدف عمله على أربعة محاور أساسية وهى دعم متخذ القرار والمواطن والتواصل المجتمعي وتحسين صورة الحكومة، بجانب عمل شراكات ودور رائد لمراكز المعلومات خارجيا وداخليا، فضلا عن التطوير المؤسسي وتحسين بيئة العمل.
ولفت إلى أن المحور الأول لدعم متخذ القرار، قام المركز من خلاله بدعم الحكومة فى المتابعة والتقييم وتحسين صورة مصر الخارجية، فضلا عن دعم متخذ القرار لمواجهة الأزمات الداخلية، والاستعداد للتحديات الخارجية التى تواجه مصر، وقياس الرأى العام والمجتمعي فى القضايا الهامة.
وأضاف التقرير أن المركز دعم متخذ القرار في الأزمات الإقتصادية والتنمية واصلاح القطاعات والأماكن التنموية بجانب قياس الرأى الإعلامي وتقديم الدعم المعلوماتي لمتخذ القرار.
وبين أن المحور الثانى المتمثل فى القيام بدعم المواطن والتواصل لتحسين صورة الحكومة فقد تم فيه القيام بسبع أنشطة لدعم المواطن و11 نشاطا لدعم التواصل، بجانب 7 أنشطة لتحسين صورة الحكومة.
وعن المحور الثالث، عمل شراكات ودور رائد لمراكز المعلومات خارجيا وداخليا، فتم فى الشراكات الداخلية عقد 13 اتفاقا وبروتوكول والقيام بخمسة مشاركات فى اللجان وعقد أربع فعاليات داخلية، وفي مجال الشراكات الخارجية، تم عقد بروتوكول تعاون خلال عام 2016، بجانب المشاركة فى خمس فعاليات خارجية.
وحول المحور الرابع، وهو التطوير المؤسسي وتحسين بيئة الأعمال، أوضح تقرير مركز المعلومات أنه تم عقد 14 دورة تدريب خارج مصر و 210 داخل مصر، بجانب عقد أنشطة ترويجية برامجية، منها 190 برنامجا حواريا و 83 برنامجا تليفزيونيا و1224 خبرا عن المركز بالصحف.
وأضاف أنه تم عقد 4 أنشطة لتخطيط الأعمال و 4 أنشطة للتطوير فى الأعمال الدورية.
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